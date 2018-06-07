Землетрясение произошло на юго-востоке Казахстана

В Алматинской области Казахстана в четверг в 17:36 по местному времени (15:36) зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 10 км в 175 км к северо-востоку от Алматы. Его координаты - 44.28 градуса северной широты, 78.61 градуса восточной долготы.

Энергетический класс землетрясения 9.0, сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении сейсмологов.