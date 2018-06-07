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СНГ 07.06.2018 16:13

Землетрясение произошло на юго-востоке Казахстана

В Алматинской области Казахстана в четверг в 17:36 по местному времени (15:36) зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,8, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования республики.

Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 10 км в 175 км к северо-востоку от Алматы. Его координаты - 44.28 градуса северной широты, 78.61 градуса восточной долготы.

Энергетический класс землетрясения 9.0, сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении сейсмологов.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]