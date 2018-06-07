В Иордании продолжаются протесты против налоговой реформы

Жители Иордании вновь вышли на демонстрации, чтобы выразить недовольство программой, предусматривающей реформу подоходного налога и введение жестких мер экономии, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Джазира".
Участники протестов требуют отменить запланированные изменения подоходного налога, снизить цены на бензин, вернуть субсидии на хлеб и принять шаги по борьбе с коррупцией.
Изменения в налоговое законодательство были подготовлены в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, который ранее предоставил Иордании помощь в размере более $700 млн. В случае принятия реформы вырастет число налогоплательщиков, перечень налоговых льгот будет сокращен, а список имущества, облагаемого налогом, увеличится.
Жители Иордании считают, что налоговая реформа негативно скажется на малообеспеченных слоях населения и среднем классе. Реформа направлена на уменьшение государственного долга, который достиг $37 млрд.
Протесты начались в Иордании в прошлую среду и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что в минувший понедельник премьер-министр страны Хани аль-Мульки подал в отставку. Король Иордании Абдалла II пообещал пересмотреть некоторые положения налоговой реформы.
ВМС Азербайджане в ходе практических учебных тренировок уничтожили цели условного противника
Иванов пригласил Алиева с визитом в Македонию
Новым главой представительства Эстонии в Азербайджане назначен Вахор Соузар
Курс манат/доллар на 8 июня - 1,7 манат/$1
Глава Минэнерго Азербайджана возглавил Азербайджанский национальный нефтяной комитет
Национализация нефтяных компаний опасна для экономики - Путин
У сборной Азербайджана в июньском рейтинге ФИФА самый большой прогресс – со 126 места на 105
Минздрав Азербайджана направит свыше 11 млн манатов на строительно-ремонтные работы медицинских учреждений
Президент Алиев принял участие в открытии станции метро Sahil после капремонта
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Пожар уничтожил 25 га гранатовых садов и зерновых площадей в Гейчайском районе Азербайджана – СМИ
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В AccessBank представлены современные решения для борьбы с киберпреступностью
Клуб мастеров “Norm Ustalar Klubu” успешно продвигается в направлении поставленных целей
Бакинская Высшая Школа Нефти будет сотрудничать с Китайским нефтяным университетом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»