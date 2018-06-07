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Дальнее зарубежье 07.06.2018 17:59

В Иордании продолжаются протесты против налоговой реформы

Жители Иордании вновь вышли на демонстрации, чтобы выразить недовольство программой, предусматривающей реформу подоходного налога и введение жестких мер экономии, сообщает в четверг межарабский телеканал "Аль-Джазира".

Участники протестов требуют отменить запланированные изменения подоходного налога, снизить цены на бензин, вернуть субсидии на хлеб и принять шаги по борьбе с коррупцией.

Изменения в налоговое законодательство были подготовлены в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, который ранее предоставил Иордании помощь в размере более $700 млн. В случае принятия реформы вырастет число налогоплательщиков, перечень налоговых льгот будет сокращен, а список имущества, облагаемого налогом, увеличится.

Жители Иордании считают, что налоговая реформа негативно скажется на малообеспеченных слоях населения и среднем классе. Реформа направлена на уменьшение государственного долга, который достиг $37 млрд.

Протесты начались в Иордании в прошлую среду и продолжаются до сих пор, несмотря на то, что в минувший понедельник премьер-министр страны Хани аль-Мульки подал в отставку. Король Иордании Абдалла II пообещал пересмотреть некоторые положения налоговой реформы.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, ПРОТЕСТЫ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]