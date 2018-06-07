В Азербайджане на создание тепличных комплексов выдано свыше 200 млн манатов льготных кредитов

В Азербайджане на создание 62 современных тепличных комплексов выдано льготных кредитов на общую сумму 203,6 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.
«Суммарная стоимость проектов строительства данных комплексов оценивается в 476,7 млн манатов. В этих тепличных комплексах ежегодно могут выращиваться до 100 тыс. тонн продукции», - отметили в министерстве.
Льготные кредиты выданы из средств Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП).
В ведомстве подчеркнули, со стороны Минэкономики для обеспечения деятельности тепличных комплексов выданы Документы о поощрении инвестиций (ДПИ) на реализацию 51 проекта стоимостью 620 млн манатов.
НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.
Б.Рустамбеков
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