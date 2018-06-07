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АПК 07.06.2018 16:16

В Азербайджане на создание тепличных комплексов выдано свыше 200 млн манатов льготных кредитов

В Азербайджане на создание 62 современных тепличных комплексов выдано льготных кредитов на общую сумму 203,6 млн манатов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

«Суммарная стоимость проектов строительства данных комплексов оценивается в 476,7 млн манатов. В этих тепличных комплексах ежегодно могут выращиваться до 100 тыс. тонн продукции», - отметили в министерстве.

Льготные кредиты выданы из средств Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП).

В ведомстве подчеркнули, со стороны Минэкономики для обеспечения деятельности тепличных комплексов выданы Документы о поощрении инвестиций (ДПИ) на реализацию 51 проекта стоимостью 620 млн манатов.

НФПП создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2017 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 146 млн манатов. В 2018 году объем кредитования из средств фонда планируется минимум в 170 млн манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТЕПЛИЦЫ, КРЕДИТЫ, ЛЬГОТНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]