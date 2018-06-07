Путин предложил кардинально либерализовать процедуру получения российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым существенно упростить процедуру получения российского гражданства, прежде всего соотечественниками.

"Я глубоко убежден в том, что мы должны пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства", - сказал В.Путин в ходе "прямой линии".

Как заявил глава государства, "в этой сфере точно совершенно должны быть приняты серьезные кардинальные меры с учетом, конечно, интересов граждан РФ, проживающих в тех или иных регионах, и имея в виду ситуацию на рынке труда".

В.Путин отметил, что такие решения будут иметь и гуманитарное, и экономическое измерение.

Он, в частности, напомнил о сложной демографической ситуации в России, подчеркнув, что "она приобретает и ярко выраженный экономический характер: у нас число женщин детородного возраста к 2032 году сократится более чем на 25%, и это становится ограничителем экономического роста".

По мнению президента, "одно из немногих средств решения этой проблемы - привлечение соотечественников в РФ".

"Речь, прежде всего, идет о людях, которые считают себя кровно связанными с русским миром, владеющих русским языком, желающих работать в нашей стране, имеющих соответствующие компетенции", - сказал В.Путин.