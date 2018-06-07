В Сирии были тысячи боевиков-выходцев из РФ и Средней Азии, лучше было уничтожать их там, чем принимать здесь - Путин

Российские военнослужащие в Сирии помогали бороться с международным терроризмом, несколько тысяч боевиков являлись выходцами из России и Средней Азии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это была важная, благородная миссия, направленная на защиту интересов РФ и наших граждан. Напомню, что тысячи боевиков, выходцы из Российской Федерации, из стран Средней Азии, с которыми у нас нет контролируемых границ, скопились там, на территории Сирии", - сказал В.Путин в ходе "прямой линии".

"Лучше было "работать" с ними, условно говоря "работать", и уничтожать их там, чем принимать их здесь с оружием в руках", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что благодаря действиям российских военных удалось стабилизировать и ситуацию в самой Сирии.