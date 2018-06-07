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СНГ 07.06.2018 18:16

Гиперзвуковая система "Авангард" будет поставлена в войска 2019 году - Путин

Стратегический гиперзвуковой комплекс "Авангард" поступит на вооружение российской армии в 2019 году, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Это система "Авангард". Она находится уже в промышленном производстве, в серию пошла и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы", - сказал В.Путин в четверг в ходе "прямой линии".

"Это ракетная система межконтинентальной дальности, не баллистическая, которая идет по настильной траектории и меняет курс по направлению и по высоте. Это абсолютное оружие, если говорить о сегодняшнем дне - свыше 20 махов, 20 скоростей звука", - сказал В.Путин о системе "Авангард".

"Я не думаю, что такое оружие появится у какой-то другой страны. Конечно, когда-нибудь появится, но, как я уже говорил, нас это не беспокоит, потому что у нас оно уже есть", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ГИПЕРЗВУК, ОРУЖИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]