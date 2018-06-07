Столтенберг не считает, что результаты недавних выборов в Ираке помешают учебной миссии НАТО

Прошедшие в Ираке выборы не должны помешать организации новой учебной миссии НАТО в стране, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Еще рано говорить, каким новое правительство будет после выборов. Но, конечно, мы будем оставаться в Ираке и наращивать свои усилия по обучению, только если к нам будет положительно относиться правительство", - заявил Й.Столтенберг журналистам.
"Я не вижу признаков того, что следующее иракское правительство не станет принимать постоянную помощь глобальной коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ - ИФ) и НАТО. Наше планирование продолжается и наш план состоит в том, чтобы начать новую учебную миссию в ходе саммита (НАТО - ИФ) в июле", - добавил он.
Парламентские выборы в Ираке прошли 12 мая, в результате ни одна из политических сил не получила абсолютное большинство. На первом месте по числу мест в иракском парламенте - блок "Ас-Сайрун" влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра с 54 местами в парламенте, на втором - альянс "Фатх" во главе с Хади аль-Амири (47 мест). На третьем месте - кандидаты, поддерживающие нынешнего премьера Хайдера аль-Абади (42 места).
М.ас-Садр известен, в частности, отрицательным отношением к США. В свое время он даже вел вооруженную борьбу против находившихся в Ираке американских войск.
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