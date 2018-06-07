Завершен главный этап разработки ракеты с ядерной энергоустановкой и атомного подводного беспилотника - Путин

В России завершен главный этап разработки ракеты с ядерной энергоустановкой и атомной подлодки-беспилотника, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"У нас разработки, о которых я упоминал - это два изделия с ядерным двигателем, малой ядерной двигательной установкой - это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат", - сказал В.Путин в ходе "прямой линии" в четверг.

"И в том, и в том случае мы завершили главный этап разработки, а именно все, что связано с испытаниями ядерной двигательной установки. Там нужно еще некоторые вещи сделать в плановом режиме. Работа идет именно по плану, в рамках запланированных процедур", - сказал президент.

"У меня никаких сомнений нет насчет того, что они в запланированные сроки будут поставлены на вооружение", - сказал В.Путин.