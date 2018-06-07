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СНГ 07.06.2018 16:46

Завершен главный этап разработки ракеты с ядерной энергоустановкой и атомного подводного беспилотника - Путин

В России завершен главный этап разработки ракеты с ядерной энергоустановкой и атомной подлодки-беспилотника, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"У нас разработки, о которых я упоминал - это два изделия с ядерным двигателем, малой ядерной двигательной установкой - это ракета глобальной дальности и подводный беспилотный аппарат", - сказал В.Путин в ходе "прямой линии" в четверг.

"И в том, и в том случае мы завершили главный этап разработки, а именно все, что связано с испытаниями ядерной двигательной установки. Там нужно еще некоторые вещи сделать в плановом режиме. Работа идет именно по плану, в рамках запланированных процедур", - сказал президент.

"У меня никаких сомнений нет насчет того, что они в запланированные сроки будут поставлены на вооружение", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, РАЗРАБОТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]