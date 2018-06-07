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Дальнее зарубежье 07.06.2018 19:04

Верховный суд Британии счел запрет абортов в Северной Ирландии нарушением Европейской конвенции прав человека

Верховный суд Великобритании пришел к выводу, что нынешнее регулирование абортов в Северной Ирландии противоречит положениям Европейской конвенции о защите прав человека, сообщает в четверг британская газета "Гардиан".

"Я хотел бы вынести заключение без сомнений - регулирование (права женщин на аборт - ИФ) в Северной Ирландии противоречит статье 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни - ИФ)", - отмечается в решении.

В то же время, суд отказался от вынесения решения по существу, которое могло бы расширить право женщин на аборт в Северной Ирландии. В решении суда отмечается, что Комиссия по правам человека в Северной Ирландии, инициировавшая судебный процесс для расширения права на аборт, "не располагает необходимой для этого компетенцией".

Ранее сообщалось, что британские активисты, выступающие за расширение права на аборт, продолжают оказывать давление на премьер-министра Британии Терезу Мэй после того, как жители соседней Ирландии проголосовали за либерализацию законодательства в этой сфере.

Телеканал "Скай-ньюс" отмечает, что правовое регулирование права женщин на аборт в Северной Ирландии по-прежнему сильно отличается по своей строгости по сравнению с другими частями Соединенного Королевства.

Референдум о либерализации законодательства по вопросу прерывания беременности в Ирландии прошел в мае этого года. Более 66% избирателей поддержали отмену восьмой поправки к Конституции страны, которая закрепляла за нерожденным ребенком право на жизнь. Явка на референдуме составила свыше 64%.

До референдума, в соответствии с ирландским законодательством, женщине, совершившей аборт, могло грозить до 14 лет лишения свободы.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СЕВИРЛАНДИЯ, АБОРТЫ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]