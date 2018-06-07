Эксперт заявил о вреде блокировки Telegram для работы спецслужб

Блокировки и запреты интернет-ресурсов, в том числе мессенджеров, не помогают, а вредят работе по предотвращению преступлений, к тому же они почти бессмысленны, считает заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики компании Group-IB, работающей в области предотвращения и расследования киберпреступлений, Сергей Никитин.
"Если мы говорим о предотвращении преступлений, в том числе и таких масштабных как теракты, то предотвращать их помогают совсем не блокировки мессенджеров или рамки у метро, а серьезная агентурная и оперативная работа внутри группировок. И информационные технологии должны помогать этой работе, а не препятствовать. Блокирования и запреты, наоборот, ограничивают и затрудняют возможности работы спецслужб", - сказал "Интерфаксу" в четверг С.Никитин.
По его словам, "любые запреты и блокировки практически бессмысленны - всегда появляются способы обходы и запреты лишь подогревают интерес к запрещенным вещам".
Ранее в ходе "прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации с мессенджером Telegram вопросы безопасности являются первостепенным, но что он будет побуждать спецслужбы "идти именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями и в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете".
Со своей стороны С.Никитин полагает, что необходимо развивать информационные технологии не в методах совершенствования блокировок, а в методах поиска, выявления и анализа, в том числе и языкового, "например, как по семантическим выражениям понять, что в переписке ведется вербовка террориста-смертника, что именно эти жаргонные слова обозначают марку оружия или названия наркотиков?".
"Когда начались блокировки известного мессенджера, многие несведующие люди получили инструменты и знания, как шифровать трафик и быть анонимными. И теперь они уже могут использовать эти знания во вред",- отметил он.
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