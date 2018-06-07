Путин соберет Госсовет для разговора о ситуации с зарплатами бюджетников

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации и правительству РФ проанализировать ситуацию с выплатой зарплат бюджетникам по отраслям и регионам, пообещал собрать госсовет на эту тему.
"Хочу еще раз обратить внимание руководителей российских регионов (на ситуацию с систематическим повышением зарплат бюджетникам - ИФ). Мы обязательно это обсудим на одном из ближайших госсоветов. Попрошу администрацию и правительство РФ, соответствующих министров, возглавляющих те или иные отрасли, проанализировать ситуацию и доложить мне в самое ближайшее время, что происходит", - сказал В.Путин в ходе прямой линии.
Таким образом он ответил на вопрос преподавателя профтехучилища из Якутии, который сообщил, что с 1 января его зарплата повысилась, а затем с апреля вновь уменьшилась якобы на основании некоего распоряжения.
В.Путин со своей стороны ответил, что "достигнутые показатели заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене, в звене среднего специального образования и в высшей школе должны быть не только сохранены, но и двигаться дальше в сторону увеличения в связи с увеличением средней зарплаты по региону или по отрасли".
Президент объяснил произошедший отскок в зарплате "началом нового финансового года". "Но я предупреждал коллег из регионов, что нельзя ни в коем случае опускать эту планку, а двигаться только наверх в соответствии с ростом доходов в отраслях или в регионах", - подчеркнул В.Путин.
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