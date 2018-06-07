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ТЭК 07.06.2018 17:01

Национализация нефтяных компаний опасна для экономики - Путин

Национализация нефтяных компаний может привести к негативным последствиям не только в нефтяной отрасли, но и в экономике страны в целом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

Отвечая на поступившее сообщение "Национализируйте нефтянку", В.Путин сказал: "Мы много раз об этом говорили. Может быть, в свое время и не следовало, как тогда говорили, назначать новых миллиардеров и не передавать нефтяную промышленность в частные руки. Может быть, это было сделано с большими рисками и не было для этого достаточных оснований. Но это уже сделано".

"Мы то, что могли вернуть в последнюю секунду, сделали. Имею ввиду формирование подконтрольного государству пакета в "Газпроме", сформировали такой пакет в ведущей нефтяной компании - "Роснефть", - добавил В.Путин.

"Национализировать всю нефтянку - это сложный и очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам не только для отрасли, но и для всей экономики. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но там все не так просто. Нам главное обеспечить, чтобы, кому бы ни принадлежали предприятия, они действовали в рамках закона, инвестировали в добычу и переработку страны, и в полной мере выполняли бы свои обязательства перед бюджетом. Чтобы были конкурентоспособными с партнерами на мировых рынках. На самом деле это у наших нефтяников получается", - подчеркнул президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ОТРАСЛЬ, НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]