Национализация нефтяных компаний опасна для экономики - Путин

Национализация нефтяных компаний может привести к негативным последствиям не только в нефтяной отрасли, но и в экономике страны в целом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "прямой линии".

Отвечая на поступившее сообщение "Национализируйте нефтянку", В.Путин сказал: "Мы много раз об этом говорили. Может быть, в свое время и не следовало, как тогда говорили, назначать новых миллиардеров и не передавать нефтяную промышленность в частные руки. Может быть, это было сделано с большими рисками и не было для этого достаточных оснований. Но это уже сделано".

"Мы то, что могли вернуть в последнюю секунду, сделали. Имею ввиду формирование подконтрольного государству пакета в "Газпроме", сформировали такой пакет в ведущей нефтяной компании - "Роснефть", - добавил В.Путин.

"Национализировать всю нефтянку - это сложный и очень опасный процесс, который может привести к негативным результатам не только для отрасли, но и для всей экономики. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но там все не так просто. Нам главное обеспечить, чтобы, кому бы ни принадлежали предприятия, они действовали в рамках закона, инвестировали в добычу и переработку страны, и в полной мере выполняли бы свои обязательства перед бюджетом. Чтобы были конкурентоспособными с партнерами на мировых рынках. На самом деле это у наших нефтяников получается", - подчеркнул президент.