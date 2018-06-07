ZTE выплатит рекордный штраф по соглашению с США, снимающему с нее американские санкции

Власти США заключили соглашение с ZTE Corp., которое снимет американские санкции с китайской компании и позволит ей остаться в бизнесе, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью CNBC.
Соглашение предусматривает выплату компанией штрафа в размере $1 млрд, отметил он.
"Это рекордный штраф, когда-либо накладывавшийся министерством торговли на нарушителя экспортного контроля", - отметил У.Росс.
Кроме того, в ZTE будет создана команда в сфере комплаенс из числа сотрудников, выбранных американской стороной.
"Мы буквально внедряем команду в сфере комплаенс, подбираемую нами, чтобы отслеживать ситуацию в компании", - заявил У.Росс.
Соглашение также требует от ZTE внесения изменений в совет директоров и команду управляющих в течение 30 дней, сообщил он.
У.Росс отметил, что условия соглашения с ZTE являются "достаточно жесткими", и у США "по-прежнему остаются полномочия", чтобы вывести компанию из игры.
Соглашение предусматривает открытие счета эскроу на сумму $400 млн, средства с которого могут быть списаны в случае, если компания допустит какие-либо нарушения в будущем.
"Мы требуем от них внесения $400 млн на счет эскроу. Им придется заплатить в общей сложности $1,4 млрд. Компания лишится этих денег, если нарушения продолжатся", - отметил У.Росс.
"Это должно послужить хорошим сдерживающим фактором не только для ZTE, но и для других потенциальных нарушителей", - добавил он.
Как сообщалось, в апреле текущего года Минторг США ввел семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний. Регулятор объяснил свое решение тем, что ZTE, которая была оштрафована властями США на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этого дела.
По данным газеты The Wall Street Journal, сославшейся на осведомленные источники, ZTE приняла быстрые меры для устранения нарушений условий договоренности с регулятором, чтобы ускорить достижение нового соглашения с американскими властями. В частности, компания освободила от занимаемых должностей ряд менеджеров высшего звена, вынесла им письменные выговоры, а также приняла меры для возврата бонусов, выплаченных 35 сотрудникам.
Компанию, однако, ждут дальнейшие сложности: ей предстоит справиться с крупными потерями и урегулировать претензии клиентов, требующих компенсации из-за срыва поставок оборудования.
ВМС Азербайджане в ходе практических учебных тренировок уничтожили цели условного противника
Иванов пригласил Алиева с визитом в Македонию
Новым главой представительства Эстонии в Азербайджане назначен Вахор Соузар
Курс манат/доллар на 8 июня - 1,7 манат/$1
Глава Минэнерго Азербайджана возглавил Азербайджанский национальный нефтяной комитет
Национализация нефтяных компаний опасна для экономики - Путин
У сборной Азербайджана в июньском рейтинге ФИФА самый большой прогресс – со 126 места на 105
Минздрав Азербайджана направит свыше 11 млн манатов на строительно-ремонтные работы медицинских учреждений
Президент Алиев принял участие в открытии станции метро Sahil после капремонта
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Пожар уничтожил 25 га гранатовых садов и зерновых площадей в Гейчайском районе Азербайджана – СМИ
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
В AccessBank представлены современные решения для борьбы с киберпреступностью
Клуб мастеров “Norm Ustalar Klubu” успешно продвигается в направлении поставленных целей
Бакинская Высшая Школа Нефти будет сотрудничать с Китайским нефтяным университетом
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»