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Дальнее зарубежье 07.06.2018 19:45

ZTE выплатит рекордный штраф по соглашению с США, снимающему с нее американские санкции

Власти США заключили соглашение с ZTE Corp., которое снимет американские санкции с китайской компании и позволит ей остаться в бизнесе, заявил министр торговли США Уилбур Росс в интервью CNBC.

Соглашение предусматривает выплату компанией штрафа в размере $1 млрд, отметил он.

"Это рекордный штраф, когда-либо накладывавшийся министерством торговли на нарушителя экспортного контроля", - отметил У.Росс.

Кроме того, в ZTE будет создана команда в сфере комплаенс из числа сотрудников, выбранных американской стороной.

"Мы буквально внедряем команду в сфере комплаенс, подбираемую нами, чтобы отслеживать ситуацию в компании", - заявил У.Росс.

Соглашение также требует от ZTE внесения изменений в совет директоров и команду управляющих в течение 30 дней, сообщил он.

У.Росс отметил, что условия соглашения с ZTE являются "достаточно жесткими", и у США "по-прежнему остаются полномочия", чтобы вывести компанию из игры.

Соглашение предусматривает открытие счета эскроу на сумму $400 млн, средства с которого могут быть списаны в случае, если компания допустит какие-либо нарушения в будущем.

"Мы требуем от них внесения $400 млн на счет эскроу. Им придется заплатить в общей сложности $1,4 млрд. Компания лишится этих денег, если нарушения продолжатся", - отметил У.Росс.

"Это должно послужить хорошим сдерживающим фактором не только для ZTE, но и для других потенциальных нарушителей", - добавил он.

Как сообщалось, в апреле текущего года Минторг США ввел семилетний запрет на закупку ZTE продукции американских технологических компаний. Регулятор объяснил свое решение тем, что ZTE, которая была оштрафована властями США на $1,2 млрд за нарушение санкционного режима в отношении Ирана и Северной Кореи, нарушила условия соглашения, заключенного для урегулирования этого дела.

По данным газеты The Wall Street Journal, сославшейся на осведомленные источники, ZTE приняла быстрые меры для устранения нарушений условий договоренности с регулятором, чтобы ускорить достижение нового соглашения с американскими властями. В частности, компания освободила от занимаемых должностей ряд менеджеров высшего звена, вынесла им письменные выговоры, а также приняла меры для возврата бонусов, выплаченных 35 сотрудникам.

Компанию, однако, ждут дальнейшие сложности: ей предстоит справиться с крупными потерями и урегулировать претензии клиентов, требующих компенсации из-за срыва поставок оборудования.

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Тэги: КИТАЙ, США, ZTE, СОГЛАШЕНИЕ


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