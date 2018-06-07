Путин заявляет, что его преемника определят избиратели

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его преемника выберет народ.

"Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратели Российской Федерации", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос, готовит ли он своего преемника.

Он добавил, что думает о подрастающем новом поколении управленцев, "которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию".