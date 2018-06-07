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СНГ 07.06.2018 17:27

Путин заявляет, что его преемника определят избиратели

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его преемника выберет народ.

"Я, безусловно, всегда об этом думаю. Преемника в классическом смысле слова нет, его определит российский народ, избиратели Российской Федерации", - сказал В.Путин, отвечая на вопрос, готовит ли он своего преемника.

Он добавил, что думает о подрастающем новом поколении управленцев, "которые будут в состоянии взять на себя ответственность за Россию".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПРЕЕМНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]