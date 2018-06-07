Иванов пригласил Алиева с визитом в Македонию

Президент Македонии Георге Иванов пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить в ближайшее время с визитом Македонию.

"Я с теплотой вспоминаю нашу встречу в марте 2018 года в Баку. Я надеюсь в ближайшее время встретить Вас в Македонии", - отмечается в тексте поздравления Г.Иванова в адрес И.Алиева по случаю Дня Республики.

Македонский президент выразил надежду, что отношения с Азербайджаном будут успешно развиваться.

А.Азизов