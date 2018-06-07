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Внешняя политика 07.06.2018 17:33

Иванов пригласил Алиева с визитом в Македонию

Президент Македонии Георге Иванов пригласил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева посетить в ближайшее время с визитом Македонию.

"Я с теплотой вспоминаю нашу встречу в марте 2018 года в Баку. Я надеюсь в ближайшее время встретить Вас в Македонии", - отмечается в тексте поздравления Г.Иванова в адрес И.Алиева по случаю Дня Республики.

Македонский президент выразил надежду, что отношения с Азербайджаном будут успешно развиваться.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, МАКЕДОНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]