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СНГ 07.06.2018 17:49

Путин дарит внукам игрушки и хотел бы больше с ними общаться

Президент РФ Владимир Путин признался, что проводит с внуками меньше времени, чем хотел бы.

"Я должен покаяться: конечно, мне не хватает времени. Не хватает - значит, я его плохо организую, я это понимаю. Мне хотелось бы побольше общаться со своими внуками", - сказал В.Путин журналистам.

Президент дарит внукам игрушки.

Он сказал, что внуки растут и с ними все в порядке.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВНУКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]