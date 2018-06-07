Путин дарит внукам игрушки и хотел бы больше с ними общаться

Президент РФ Владимир Путин признался, что проводит с внуками меньше времени, чем хотел бы.

"Я должен покаяться: конечно, мне не хватает времени. Не хватает - значит, я его плохо организую, я это понимаю. Мне хотелось бы побольше общаться со своими внуками", - сказал В.Путин журналистам.

Президент дарит внукам игрушки.

Он сказал, что внуки растут и с ними все в порядке.