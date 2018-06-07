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СНГ 07.06.2018 17:51

Путин об обвинениях Слуцкого в домогательствах: такие конфликты должны разбираться в суде

Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемы, связанные с сексуальными домогательствами, должны решаться через суд и правоохранительные органы.

Отвечая на вопрос журналистов относительно обвинений в сексуальных домогательствах в адрес главы международного комитета Госдумы Леонида Слуцкого со стороны сотрудниц СМИ, В.Путин сказал: "В любой цивилизованной стране законом предусмотрен порядок рассмотрения конфликтов подобного рода: это судебные инстанции, правоохранительные органы. Думаю, что именно там и должны разбираться эти вопросы".

По словам президента, "сейчас развертывают целые процессы в западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, 20-30-летней давности".

"Знаете, я сам считаю, что нужно защищать интересы всех граждан вне зависимости от пола, вероисповедания, возраста. Но все равно возникает вопрос: почему это сейчас делается, почему не 10 лет назад, когда то или иное событие якобы состоялось?" - сказал В.Путин.

Он заявил при этом, что не считает необходимым "все эти вопросы, особенно конкретные случаи, превращать в какую-то кампанию".

В марте несколько журналисток обвинили Л.Слуцкого в домогательствах и обратились в думскую комиссию по этике. Однако эта комиссия не увидела нарушения "поведенческих норм" в действиях депутата. После этого многие СМИ заявили об отказе работать с Госдумой и отозвали оттуда своих корреспондентов.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СЛУЦКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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