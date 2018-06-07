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Регион 07.06.2018 17:56

Турция приостановила действие договора с Грецией о приеме обратно нелегалов, пытавшихся попасть в Европу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что Анкара приостанавливает действие договора с Грецией, согласно которому турецкая сторона соглашается принять у себя нелегальных иммигрантов, пробравшихся в Грецию с целью остаться в пределах ЕС.

В качестве причины этого решения министр сослался на нежелание греческих властей выдать Анкаре турецких военных, которые обвиняются в причастности к попытке военного переворота в 2016 году.

"Существует договор по (урегулированию проблемы - ИФ) иммиграции с ЕС. Он исполняется. Есть также двусторонний договор с Грецией о возврате нелегальных иммигрантов. Теперь мы приостанавливаем действие этого договора", - приводит слова М.Чавушоглу газета "Сабах".

При этом он сказал, что греческая сторона в самом деле хочет решить вопрос с турецкими военными, однако страны Запада оказывают давление на Грецию и особенно на греческих судей, чтобы Афины не выдали Анкаре этих военнослужащих.

Турция и ЕС в марте 2016 года заключили соглашение, целью которого является сдерживание наплыва беженцев в страны ЕС. Согласно договоренностям, все нелегалы, которые после 20 марта добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно. Кроме того, за каждого нелегала страны ЕС должны будут принять одного беженца на законных основаниях.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ДОГОВОР, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]