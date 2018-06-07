Турция приостановила действие договора с Грецией о приеме обратно нелегалов, пытавшихся попасть в Европу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что Анкара приостанавливает действие договора с Грецией, согласно которому турецкая сторона соглашается принять у себя нелегальных иммигрантов, пробравшихся в Грецию с целью остаться в пределах ЕС.
В качестве причины этого решения министр сослался на нежелание греческих властей выдать Анкаре турецких военных, которые обвиняются в причастности к попытке военного переворота в 2016 году.
"Существует договор по (урегулированию проблемы - ИФ) иммиграции с ЕС. Он исполняется. Есть также двусторонний договор с Грецией о возврате нелегальных иммигрантов. Теперь мы приостанавливаем действие этого договора", - приводит слова М.Чавушоглу газета "Сабах".
При этом он сказал, что греческая сторона в самом деле хочет решить вопрос с турецкими военными, однако страны Запада оказывают давление на Грецию и особенно на греческих судей, чтобы Афины не выдали Анкаре этих военнослужащих.
Турция и ЕС в марте 2016 года заключили соглашение, целью которого является сдерживание наплыва беженцев в страны ЕС. Согласно договоренностям, все нелегалы, которые после 20 марта добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно. Кроме того, за каждого нелегала страны ЕС должны будут принять одного беженца на законных основаниях.
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