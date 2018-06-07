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07.06.2018 18:00

Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай, соединяющий Агсуинский и Гейчайский районы.

Средства на восстановление моста будут выделены из Резервного фонда президента страны, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, оно опубликовано на сайте главы государства.

Как ранее сообщалось, 2 июня 2018 года наводнение на реке Гейчай из-за ливневых дождей стало причиной частичного разрушения моста участке автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах

Из-за ливневых дождей, прошедших 1-2 июня, уровень воды в горных реках в ряде районов Азербайджана увеличился. В результате наводнения на реке Гейчай, на 217-ом участке автодороги Баку-Шемаха-Евлах разрушилась часть металлического моста в направлении Баку - левый корпус длиной порядка 6 метров и пешеходная часть. Движение по мосту приостановлено.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МОСТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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