Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай, соединяющий Агсуинский и Гейчайский районы.
Средства на восстановление моста будут выделены из Резервного фонда президента страны, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг, оно опубликовано на сайте главы государства.
Как ранее сообщалось, 2 июня 2018 года наводнение на реке Гейчай из-за ливневых дождей стало причиной частичного разрушения моста участке автомобильной дороги Баку-Шемаха-Евлах
Из-за ливневых дождей, прошедших 1-2 июня, уровень воды в горных реках в ряде районов Азербайджана увеличился. В результате наводнения на реке Гейчай, на 217-ом участке автодороги Баку-Шемаха-Евлах разрушилась часть металлического моста в направлении Баку - левый корпус длиной порядка 6 метров и пешеходная часть. Движение по мосту приостановлено.
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