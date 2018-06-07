СКР поставил «жирную точку» на армянские жалобы в адрес российского историка Кузнецова

Российский историк и правовед Олег Кузнецов получил 7 июня 2018 года от старшего следователя по особо важным делам Следственного управления СКР по Западному административному округу Москвы майора юстиции Елены Королевой постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по обвинению в экстремизме и разжигании межнациональной розни.

Об этом О.Кузнецов сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан".

"Теперь с уверенностью можно говорить, что у правоохранительных органов России больше нет никаких претензий к его научной и публицистической деятельности, направленной на изучение и разоблачение транснационального армянского терроризма, а также армянского экстремизма и сепаратизма", - отметил О.Кузнецов.

Как сообщалось ранее, в августе и сентябре 2017 года московский адвокат армянской национальности Рубен Киракосян обратился в СКР с двумя заявлениями с требованием привлечь О.Кузнецова к уголовной ответственности за экстремистские высказывания, якобы содержащиеся в его монографии "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии" и в серии публикаций в российской и азербайджанской прессе.

В ноябре прошлого года в возбуждении уголовных дел по обоим заявлениям было отказано, после чего адвокат Киракосян подал серию жалоб в вышестоящие органы СКР, а также в органы прокуратуры. В процессе прокурорского реагирования на его жалобы была выявлена ошибка следователя при проведении проверки по заявлению о публицистической деятельности О.Кузнецова, содержание и результаты проверки его научной деятельности нареканий не вызвали. Одно из двух постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено и направлено в СУ СКР по ЗАО Москвы для устранения допущенной ошибки, в связи с чем О.Кузнецов неделю назад был приглашен туда для опроса. Все ранее допущенные при проведении проверки формально-правовые огрехи были исправлены, после чего следователь повторно вынес постановление об отказе в возбуждении в отношении Олега Кузнецова уголовного дела.

"Я полностью удовлетворен работой сотрудников СКР. В отношении меня они работали профессионально грамотно, что я могу утверждать, как серьезный специалист в области теории и практики уголовного судопроизводства. Хотя, если говорить честно, все эти вызовы и опросы дались мне в эмоциональном плане очень тяжело. Но я на них не в обиде, я прекрасно понимаю всю специфику их деятельности, а также то, какому внешнему морально-психологическому прессингу они подвергались все это время", - отметил О.Кузнецов.

Он выразил удовлетворение завершением проверки его научной и публицистической деятельности. "Со своими жалобами Р.Киракосян дошел до заместителя Генерального прокурора России по надзору, выше уже некуда, и во всех инстанциях получил отказ. Конечно же, он стремился создать образ непримиримого борца за интересы армянского народа в глазах нуворишей своей диаспоры, но всякая медаль, как известно, имеет две стороны", - сказал российский историк.

«Азербайджан должен быть благодарен Киракосяну: он своими заявлениями и жалобами в одиночку за девять месяцев добился того, и я это говорю ни в укор кому-либо, чего не смогла сделать вся азербайджанская пресса за 20 лет - сумел привлечь интерес практически всего руководства всех правоохранительных органов России к теме транснационального армянского терроризма и армянского сепаратизма. Благодаря его активности мое дело стало резонансным, информация о нем распространилась на высшее и среднее звено руководства российских правоохранительных органов, что в корне изменило их психологию. Еще год назад тема армянского терроризма и сепаратизма на всех уровнях власти в России была табуирована, а теперь она свободно обсуждается, поскольку за это людей уже никто не преследует, тема стала официально разрешенной. Уверен, что именно сейчас сложились все предпосылки для того, чтобы новую, существенно дополненную, редакцию моей монографии «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии» переиздать в Москве», - добавил О.Кузнецов.

А.Азизов