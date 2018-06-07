Президент США Дональд Трамп в четверг вновь раскритиковал продолжающееся расследование предполагаемого сговора между членами его предвыборного штаба и представителями российских властей.

"Разве это не ирония? Я готовлюсь к (саммиту - ИФ) "Группы семи" в Канаде, на котором я буду бороться за торговую политику нашей страны (сейчас у нас самые плохие сделки из всех), потом я отправлюсь в Сингапур, чтобы встретиться с (лидером - ИФ) Северной Кореи и (обсудить - ИФ) ядерную проблему... Но дома (в США - ИФ) 13 злых демократов продвигают охоту на ведьм", - написал он в своем "Твиттере".

В последующем сообщении Д.Трамп вновь назвал расследование под руководством специального прокурора США Роберта Мюллера "сфабрикованной охотой на ведьм".

"Еще ни одно расследование не проходило при участии столь предвзятой и противоречивой группы людей. Это все оправдание демократов за поражение на выборах (президента США в 2016 году - ИФ)", - добавил он.

Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.