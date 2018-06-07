ВМС Азербайджане в ходе практических учебных тренировок уничтожили цели условного противника

Военно-морские силы Азербайджана провели практические учебные тренировки, сообщает Минобороны страны.

"ВМС Азербайджана провели практические учебные тренировки. На начальном этапе тренировок были выполнены задачи по выдвижению группы кораблей, частей и подразделений в районы сосредоточения, боевому слаживанию и подготовке личного состава к плаванию. В ходе последующих этапов корабли точным огнем уничтожили плавающие мины, морские и воздушные цели условного противника", - отмечает Минобороны.

Оборонное ведомство подчеркивает, что личный состав, привлеченный к учебным тренировкам, "успешно выполнил все поставленные задачи".

А.Азизов