Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0052 RUR   0.0276 GBR   2.2837 TRY   0.3741

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 31° Завтра 17° 26° 10 Июн 16° 27° 11 Июн 17° 28°

Внешняя политика 07.06.2018 18:36

ВМС Азербайджане в ходе практических учебных тренировок уничтожили цели условного противника

Военно-морские силы Азербайджана провели практические учебные тренировки, сообщает Минобороны страны.

"ВМС Азербайджана провели практические учебные тренировки. На начальном этапе тренировок были выполнены задачи по выдвижению группы кораблей, частей и подразделений в районы сосредоточения, боевому слаживанию и подготовке личного состава к плаванию. В ходе последующих этапов корабли точным огнем уничтожили плавающие мины, морские и воздушные цели условного противника", - отмечает Минобороны.

Оборонное ведомство подчеркивает, что личный состав, привлеченный к учебным тренировкам, "успешно выполнил все поставленные задачи".

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВМС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


США и Южная Корея проведут 16-26 октября совместные военно-морские учения у берегов Корейского полуострова ВМС Азербайджана подключились к крупномасштабным военным учениям - Минобороны ВМС Азербайджана успешно выполнили поставленные задачи на учениях в Каспийском море - Минобороны Азербайджанские военные освободили от террористов нефтяную платформу в ходе учений ВМС - Минобороны В Азербайджане стартовали командно-штабные учения ВМС ВМС Азербайджана провели командно-штабные учения

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]