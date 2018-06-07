Парламент Армении одобрил программу правительства Пашиняна

Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг проголосовал за новую программу правительства во главе с премьером Николом Пашиняном.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за документ проголосовали 62 депутатов, против - 39. Голосованию предшествовали многочасовые обсуждения и выступления депутатов.
Ранее в четверг, представляя программу, премьер-министр Армении заявил, что внеочередные парламентские выборы в республике будут организованы в течение одного года. По его словам, цель внеочередных выборов - смена путем избирательного процесса сформированной "путем фальсификаций" законодательной власти.
Он заявил, что одним из приоритетов правительства Армении является развитие военно-промышленного комплекса и восстановление нарушенного военного баланса Армения-Азербайджан.
Во внешней политике Армении, по словам Н.Пашиняна, каких-либо реверсов не будет, республика продолжит оставаться членом ЕАЭС и ОДКБ. Он заявил, что одним из приоритетов правительства Армении является развитие стратегических отношений с Россией во всех сферах.
"Наши отношения должны быть основаны на равноправии, дружбе, готовности вместе решать проблемы. Военное сотрудничество с Россией рассматриваем в качестве важной составляющей обеспечения системы безопасности Армении", - заявил Н.Пашинян.
Н.Пашинян также отметил, что правительство Армении приложит усилия для развития отношений с США, Евросоюзом и Китаем, но будет действовать исключительно в интересах республики.
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