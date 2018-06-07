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Дальнее зарубежье 07.06.2018 19:53

Макрон заявил, что лидерам стран G7 не стоит добиваться единого заявления по итогам саммита в ущерб конкретным целям

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг на пресс-конференции с премьером Канады Джастином Трюдо, что участникам саммита G7 в Канаде не следует считать принятие итоговой декларации важнейшей целью мероприятия.

"Наша общая цель - попытаться согласовать такой текст, который подписал бы каждый... я согласен, с тем, что говорил много раз Джастин Трюдо: желание подписать общую декларацию G7 не должно перевешивать необходимость принимать во внимание само содержание (этой декларации - ИФ)", - приводят западные СМИ слова Э.Макрона.

При этом он указал на сложности, которые могут вызвать переговоры с президентом США Дональдом Трампом по ряду тем.

"Будут темы, в отношении которых президент США находится абсолютно на другой волне; я думаю, конечно, о климатических изменениях и торговле", - отметил французский президент.

По словам Э.Макрона, лидерам стран G7 не стоит опасаться заключать договоры без США.

Он пояснил, что "мы, европейцы и японцы, не готовы отказаться от всего" только, чтобы получить одобрение Д.Трампа. Э.Макрон назвал такой подход "ошибкой".

Саммит G7 пройдет в Ла-Мальбе (Квебек, Канада) 8-9 июня.

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Тэги: МАКРОН, США, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]