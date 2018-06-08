Си Цзиньпин говорит о приоритетном партнерстве в отношениях Пекина и Москвы

Китай и Россия останутся приоритетными партнерами друг для друга вне зависимости от изменения международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Как бы ни изменилась международная обстановка, мы всегда рассматриваем друг друга как приоритет своей внешней политики, твердо поддерживаем друг друга в защите своих жизненно важных интересов", - сказал Си Цзиньпин в пятницу в Пекине в ходе российско-китайских переговоров.
Он отметил, что Москва и Пекин наращивают сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и гуманитарной сферах, а также межрегиональную кооперацию.
"Мы активно участвуем в международных делах и глобальном управлении, играем ведущую роль в формировании нового типа международных отношений и создании сообщества единой судьбы человечества", - сказал Си Цзиньпин.
Он отметил, что в настоящее время китайско-российское партнерство и стратегическое взаимодействие "вышли на новый исторический старт, ожидают новых возможностей развития".
"В Китае и России сформирован новый состав правительства, эффективно функционируют двусторонние механизмы на уровне вице-премьеров. Надеюсь, что обе стороны продолжат добрую традицию, полностью задействуют существующие механизмы, чтобы добиться новых успехов в сотрудничестве, укрепить материальную основу двусторонних отношений в целях достижения все больших ярких результатов", - сказал китайский лидер.
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