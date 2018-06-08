Еврокомиссия предлагает усилить сотрудничество таможенных и налоговых администраций государств-членов ЕС

В перспективе принятия будущего долгосрочного бюджета ЕС на период 2021-2027 годов Еврокомиссия предложила меры по более эффективному сотрудничеству государств-членов в области таможни и налогообложения.

"Защита таможенного пространства союза и ввод наших общих правил в том, что касается (таможенных и налоговых - ИФ) сборов, требуют тесного сотрудничества между соответствующими органами государств-членов. Наши новые программы Customs и Fiscalis позволят достичь этих целей", - заявил в пятницу член Европейской комиссии по вопросам экономики и финансов Пьер Московиси по случаю представления в Брюсселе нового предложения ЕК.

По его словам, эти программы "при минимальных затратах принесут реальную добавленную стоимость".

Постоянное финансирование предлагаемых мер, поясняют в Еврокомиссии, позволит Евросоюзу продолжать обеспечивать предприятиям удобный и беспрепятственный доступ на единый рынок ЕС, содействовать процветающей торговле, защищать граждан от опасных продуктов, проникающих в союз через внешние границы, и следить за тем, чтобы государства-члены были хорошо оснащены для борьбы против мошенничества и уклонения от уплаты налогов.

Для этого Еврокомиссия предлагает закрепить финансовые обязательства на 950 млн евро для программы Customs и 270 млн евро для программы Fiscalis, то есть соответственно 0,07% и 0,02% будущего бюджета ЕС.

Программа Customs предусматривает улучшение обмена информацией и данными между национальными таможенными администрациями, содействие росту торгового обмена, меры поддержки таможенных органов, разработку более эффективных стратегий управления рисками.

Программа Fiscalis призвана содействовать сотрудничеству между налоговыми администрациями государств-членов и еще больше способствовать борьбе против мошенничества, избегания налогов и "налоговой оптимизации" путем внедрения более совершенных и лучше взаимодействующих информационных систем, обмена лучшим опытом, проведения совместных акций в сфере управления рисками и аудита, поддержки мер по улучшению конкурентоспособности Евросоюза.