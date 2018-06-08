Лукашенко и Путин, как ожидается, примут участие в форуме регионов Белоруссии и России

Возможность участия президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в форуме регионов двух стран, который пройдет в октябре в Могилеве, зависит от их текущего рабочего графика, сказал посол РФ в Минске Александр Суриков.

"На всех форумах регионов Беларуси и России до этого президенты принимали участие. Приглашение будет послано, а вот как это впишется в повестку дня двух президентов, это надо у них спросить, так до октября еще есть время", - сказал А.Суриков на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Дипломат напомнил, что проведение форума запланировано на начало октября, мероприятие должно пройти в Могилеве. Организацией форума занимаются верхние палаты парламентов двух стран.