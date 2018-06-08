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СНГ 08.06.2018 15:27

Лукашенко и Путин, как ожидается, примут участие в форуме регионов Белоруссии и России

Возможность участия президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в форуме регионов двух стран, который пройдет в октябре в Могилеве, зависит от их текущего рабочего графика, сказал посол РФ в Минске Александр Суриков.

"На всех форумах регионов Беларуси и России до этого президенты принимали участие. Приглашение будет послано, а вот как это впишется в повестку дня двух президентов, это надо у них спросить, так до октября еще есть время", - сказал А.Суриков на пресс-конференции в пятницу в Минске.

Дипломат напомнил, что проведение форума запланировано на начало октября, мероприятие должно пройти в Могилеве. Организацией форума занимаются верхние палаты парламентов двух стран.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ФОРУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]