Генсек Amnesty International настаивает на освобождении украинца Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Салил Шетти призвал Россию освободить осужденного в РФ к 20 годам колонии строго режима гражданина Украины, кинорежиссера Олега Сенцова.
"Олег Сенцов голодает уже 25 дней в знак протеста против удерживания Россией в неволе украинских политзаключенных. Он сам получил 20-летний срок заключения вследствие несправедливого и политически мотивированного судебного процесса. Мы поддерживаем Олега и требуем его освобождения", - написал С.Шетти в своем аккаунте в Твиттер.
Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.
О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.
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