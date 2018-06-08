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СНГ 08.06.2018 15:43

Генсек Amnesty International настаивает на освобождении украинца Сенцова, осужденного в РФ на 20 лет

Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Салил Шетти призвал Россию освободить осужденного в РФ к 20 годам колонии строго режима гражданина Украины, кинорежиссера Олега Сенцова.

"Олег Сенцов голодает уже 25 дней в знак протеста против удерживания Россией в неволе украинских политзаключенных. Он сам получил 20-летний срок заключения вследствие несправедливого и политически мотивированного судебного процесса. Мы поддерживаем Олега и требуем его освобождения", - написал С.Шетти в своем аккаунте в Твиттер.

Как сообщалось, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону (РФ) приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, СЕНЦОВ, ПРАВОЗАЩИТНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]