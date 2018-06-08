Вице-премьер Белоруссии Михаил Русый направился в Москву на переговоры по молочной проблеме с зампредом правительства России Алексеем Гордеевым, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе белорусского правительства.

На переговорах будет обсуждаться урегулирование поставок молочной продукции в РФ из Белоруссии.

Посол России в Белоруссии Александр Суриков выразил надежду на то, что М.Русый и А.Гордеев смогут урегулировать молочный спор между государствами.

При этом А.Суриков отметил, что ему вопрос с запретом белорусского молока не нравится. "Я абсолютно поддерживаю работу наших надзорных ведомств - и Беларуси, и России - в вопросе сохранения и улучшения качества", - сказал посол журналистам.

По его словам, обе страны должны волновать вопросы развития и расширения производства молочной продукции. В связи с этим А.Суриков напомнил, что две страны совместно производят порядка 37 млн тонн молока: 30 млн - Россия и 7 млн - Белоруссия при общей потребности в 41 млн тонн. "Качеством надо заниматься и расширением производства. (...) а не баловаться заменой молока другими вещами", - подчеркнул дипломат.

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 литра. В Белоруссии назвали этот запрет неадекватным и необоснованным.

По итогам прошедших в четверг в Москве переговоров глав аграрных ведомств Дмитрия Патрушева и Леонида Зайца было принято решение о создании в Минсельхозе РФ рабочей группы для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.