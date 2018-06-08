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Дальнее зарубежье 08.06.2018 16:15

В НАТО не сомневаются в правильности выводов Лондона по "делу Скрипаля"

Североатлантический альянс по-прежнему обеспокоен нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы все еще очень обеспокоены (этим случаем - ИФ), и у нас нет причин сомневаться в выводах британского правительства. Мы также отреагировали, как и многие союзники НАТО, высылкой российских дипломатов", - сказал Й.Столтенберг в пятницу журналистам.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Спустя некоторое время С.Скипаль и его дочь пошли на поправку и были выписаны из больницы. Юлия Скрипаль, которая вышла из больницы раньше, в апреле, выступила с обращением, которое было показано по ТВ, в котором сказала, что хотела бы когда-нибудь вернуться в Россию.

В связи с так называемым "делом Скрипалей" 30 стран выслали 168 российских дипломатов, в частности Великобритания выслала 23 дипломатов. РФ ответила зеркально.

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Тэги: НАТО, СКРИПАЛЬ, НАПАДЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]