Североатлантический альянс по-прежнему обеспокоен нападением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы все еще очень обеспокоены (этим случаем - ИФ), и у нас нет причин сомневаться в выводах британского правительства. Мы также отреагировали, как и многие союзники НАТО, высылкой российских дипломатов", - сказал Й.Столтенберг в пятницу журналистам.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
Спустя некоторое время С.Скипаль и его дочь пошли на поправку и были выписаны из больницы. Юлия Скрипаль, которая вышла из больницы раньше, в апреле, выступила с обращением, которое было показано по ТВ, в котором сказала, что хотела бы когда-нибудь вернуться в Россию.
В связи с так называемым "делом Скрипалей" 30 стран выслали 168 российских дипломатов, в частности Великобритания выслала 23 дипломатов. РФ ответила зеркально.
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