Ким Чен Ын приедет в Сингапур 10 июня - СМИ

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибудет в Сингапур, где у него запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом, 10 июня, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

Встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня. Она должна пройти в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание, как ожидается, будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее стало известно, что Д.Трамп вылетит в Сингапур из Канады после саммита G7 9 июня.