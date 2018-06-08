Выплата очередного транша Греции в размере 1 млрд евро отложена

Европейский стабилизационный фонд (ESM) отложил выделение Греции очередного транша финансовой помощи в размере 1 млрд евро из-за отсутствия подтверждения выполнения Афинами договоренностей с кредиторами.

"Мы все еще ждем от правительства Греции подтверждения того, что определенные платежи по задолженностям полностью выполнены", - говорится в сообщении ESM.

Представитель фонда добавил, что в случае получения указанных документов EMS готов принять решение о выделении средств уже на следующей неделе.

Греция получает финансовую помощь от структур Европейского союза и Международного валютного фонда с 2010 года. Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Ожидается, что Греция покинет программу в августе 2018 года.