Выплата очередного транша Греции в размере 1 млрд евро отложена

Европейский стабилизационный фонд (ESM) отложил выделение Греции очередного транша финансовой помощи в размере 1 млрд евро из-за отсутствия подтверждения выполнения Афинами договоренностей с кредиторами.
"Мы все еще ждем от правительства Греции подтверждения того, что определенные платежи по задолженностям полностью выполнены", - говорится в сообщении ESM.
Представитель фонда добавил, что в случае получения указанных документов EMS готов принять решение о выделении средств уже на следующей неделе.
Греция получает финансовую помощь от структур Европейского союза и Международного валютного фонда с 2010 года. Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Ожидается, что Греция покинет программу в августе 2018 года.
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