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Дальнее зарубежье 08.06.2018 17:00

Выплата очередного транша Греции в размере 1 млрд евро отложена

Европейский стабилизационный фонд (ESM) отложил выделение Греции очередного транша финансовой помощи в размере 1 млрд евро из-за отсутствия подтверждения выполнения Афинами договоренностей с кредиторами.

"Мы все еще ждем от правительства Греции подтверждения того, что определенные платежи по задолженностям полностью выполнены", - говорится в сообщении ESM.

Представитель фонда добавил, что в случае получения указанных документов EMS готов принять решение о выделении средств уже на следующей неделе.

Греция получает финансовую помощь от структур Европейского союза и Международного валютного фонда с 2010 года. Третий пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Ожидается, что Греция покинет программу в августе 2018 года.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ФИНПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]