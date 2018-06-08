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Наука и образование 08.06.2018 15:13

Акиф Ализаде переизбран главой НАНА

Главой Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) переизбран Акиф Ализаде.

А.Ализаде переизбран на пост президента НАНА в пятницу.

А.Ализаде заявил, что реформы в научной сфере будут продолжены. «Это одна из важных задач, которая стоит перед нами»,- сказал глава НАНА

А.Ализаде возглавляет НАНА с 2013 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАНА, РУКОВОДИТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]