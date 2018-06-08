Акиф Ализаде переизбран главой НАНА

Главой Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) переизбран Акиф Ализаде.
А.Ализаде переизбран на пост президента НАНА в пятницу.
А.Ализаде заявил, что реформы в научной сфере будут продолжены. «Это одна из важных задач, которая стоит перед нами»,- сказал глава НАНА
А.Ализаде возглавляет НАНА с 2013 года.
Б.Рустамбеков
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