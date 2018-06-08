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Дальнее зарубежье 08.06.2018 17:14

В МИД ФРГ на встрече в "нормандском формате" рассчитывают на обсуждение хода выполнения минских договоренностей

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассчитывает на обсуждение в понедельник с коллегами из России, Франции и Украины, в частности, ситуации с реализацией Минских договоренностей, сообщает в пятницу агентство "Блумберг" со ссылкой на представителя министерства Марию Адебар.

Встреча в "нормандском формате", как сообщалось, состоится в Берлине 11 июня.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что обсуждения закрытых тем на переговорах в Берлине не планируется, и "все темы, которые на повестке дня урегулирования на Украине, будут обсуждаться".

"Нормандская четверка" - группа высокопоставленных представителей РФ, Германии, Франции и Украины, созданная в июне 2014 года для урегулирования ситуации в Донбассе. Может проходить как на уровне глав государств, так и на уровне глав МИД.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]