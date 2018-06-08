Трамп раскритиковал демократов за советы по Северной Корее

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не нуждается в советах лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера по Северной Корее.

Также он обвинил Ч.Шумера, лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси и бывшего президента США Барака Обаму в том, что они не смогли ничего предпринять в ситуации с КНДР.

"Обама, Шумер и Пелоси не сделали ничего по Северной Корее, а теперь слабый в вопросе преступности и высоких налогов Шумер говорит мне, что делать на саммите, который демократы не могли организовать. Шумер провалился с Северной Кореей и Ираном, нам не нужны его советы", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ранее на этой неделе американские демократы предупредили Д.Трампа, что не поддержат снятие санкций с Северной Кореи, если соглашение не будет соответствовать их требованиям.

Демократы направили президенту письмо, в котором потребовали, чтобы соглашение с КНДР включало в себя ряд принципов. Так, они требуют, чтобы КНДР провела денуклеаризацию, избавилась от биологического и химического оружия, прекратила производство и обогащение ядерных материалов, закрыла ракетную программу и позволила проводить проверки на своей территории.

Письмо, в частности, подписал Ч.Шумер.