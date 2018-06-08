Путин расценил вручение ему ордена Дружбы как признание усилий РФ по развитию стратегического партнерства с КНР

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайское руководство за особый знак внимания - вручение ему первому лидеру государства - ордена Дружбы КНР.
"Для меня большая честь быть удостоенным почетной государственной наградой Китая - орденом Дружбы. Знаю, что орден был учрежден совсем недавно и сегодня вручается впервые. Сердечно благодарю китайских друзей за такой особый знак внимания", - сказал В.Путин на церемонии вручения ему ордена.
Он расценил это как признание российских усилий по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем. Он выразил признательность Си Цзиньпину, к которому обращался "дорогой друг" за церемонию по вручению ордена.
"Мы видим не только, что делается, но и как это происходит, это тоже знак особого внимания и уважения, в основе которого, безусловно, лежат наши общенациональные взаимные интересы, интересы наших народов и, конечно, наши с вами дружеские личные отношения", - сказал В.Путин.
Россия, по его словам, искренне дорожит добрососедством и дружбой с Китаем. "Мы гордимся общими достижениями политики, экономики, науки, культуры, ценим достигнутый высокий уровень взаимодействия на международной арене. И, конечно, твердо уверены в успехе всех наших начинаний", - сказал В.Путин.
Он выразил надежду на дальнейшую совместную работу по укреплению российско-китайского стратегического взаимодействия.
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