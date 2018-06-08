Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 25° Завтра 16° 27° 10 Июн 17° 27° 11 Июн 18° 28°

СНГ 08.06.2018 17:46

Путин расценил вручение ему ордена Дружбы как признание усилий РФ по развитию стратегического партнерства с КНР

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайское руководство за особый знак внимания - вручение ему первому лидеру государства - ордена Дружбы КНР.

"Для меня большая честь быть удостоенным почетной государственной наградой Китая - орденом Дружбы. Знаю, что орден был учрежден совсем недавно и сегодня вручается впервые. Сердечно благодарю китайских друзей за такой особый знак внимания", - сказал В.Путин на церемонии вручения ему ордена.

Он расценил это как признание российских усилий по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем. Он выразил признательность Си Цзиньпину, к которому обращался "дорогой друг" за церемонию по вручению ордена.

"Мы видим не только, что делается, но и как это происходит, это тоже знак особого внимания и уважения, в основе которого, безусловно, лежат наши общенациональные взаимные интересы, интересы наших народов и, конечно, наши с вами дружеские личные отношения", - сказал В.Путин.

Россия, по его словам, искренне дорожит добрососедством и дружбой с Китаем. "Мы гордимся общими достижениями политики, экономики, науки, культуры, ценим достигнутый высокий уровень взаимодействия на международной арене. И, конечно, твердо уверены в успехе всех наших начинаний", - сказал В.Путин.

Он выразил надежду на дальнейшую совместную работу по укреплению российско-китайского стратегического взаимодействия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ОРДЕН


Похожие новости


Президент Южной Кореи посетит Россию 21-23 июня - СМИ Путин прибыл в Китай с государственным визитом Путин об обвинениях Слуцкого в домогательствах: такие конфликты должны разбираться в суде Путин дарит внукам игрушки и хотел бы больше с ними общаться Путин назвал личную жизнь главной жертвой, которую приносит человек, став президентом Россия должна вернуть себе лидерство по числу космических запусков - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]