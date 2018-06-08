В мечети на западе Афганистана расстреляли прихожан

В провинции Герат неизвестные лица в пятницу ворвались в соборную мечеть и открыли огонь по молящимся прихожанам из стрелкового оружия, сообщил журналистам начальник пресс-центра полиции региона Абдулахад Вализода.

По его словам, нападение на прихожан произошло в местечке Калаи-Махмуд уезда Шиндант, есть убитые и раненные, число жертв нападения уточняется.

Между тем, местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что среди погибших глава одного из племен.