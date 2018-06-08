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Дальнее зарубежье 08.06.2018 15:32

В мечети на западе Афганистана расстреляли прихожан

В провинции Герат неизвестные лица в пятницу ворвались в соборную мечеть и открыли огонь по молящимся прихожанам из стрелкового оружия, сообщил журналистам начальник пресс-центра полиции региона Абдулахад Вализода.

По его словам, нападение на прихожан произошло в местечке Калаи-Махмуд уезда Шиндант, есть убитые и раненные, число жертв нападения уточняется.

Между тем, местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что среди погибших глава одного из племен.

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Тэги: АФГАНИСТАН, МЕЧЕТЬ, ТЕРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]