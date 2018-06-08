Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что с нетерпением ожидает пересмотра "несправедливых торговых соглашений" со странами G7 на саммите в Канаде.
"Я жду с нетерпением пересмотра несправедливых торговых соглашений со странами G7. Если этого не случится, это будет лишь на руку США", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".
Саммит G7 пройдет в Ла-Мальбе (Квебек, Канада) 8-9 июня. Ожидается, что Д.Трамп покинет Канаду за несколько часов до его завершения из-за запланированной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.
По информации пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Д.Трамп покинет саммит G7 утром в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин, которая завершится приблизительно в 10:30 утра по местному времени.
Вместо Д.Трампа на саммите G7 останется высокопоставленный сотрудник Белого дома, а президент США направится в Сингапур.
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