Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что с нетерпением ожидает пересмотра "несправедливых торговых соглашений" со странами G7 на саммите в Канаде.

"Я жду с нетерпением пересмотра несправедливых торговых соглашений со странами G7. Если этого не случится, это будет лишь на руку США", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

Саммит G7 пройдет в Ла-Мальбе (Квебек, Канада) 8-9 июня. Ожидается, что Д.Трамп покинет Канаду за несколько часов до его завершения из-за запланированной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном.

По информации пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Д.Трамп покинет саммит G7 утром в субботу сразу после сессии, посвященной гендерному равенству и расширению возможностей женщин, которая завершится приблизительно в 10:30 утра по местному времени.

Вместо Д.Трампа на саммите G7 останется высокопоставленный сотрудник Белого дома, а президент США направится в Сингапур.