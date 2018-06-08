Путин и Си Цзиньпин переехали из Пекина в Тяньцзинь за скоростном поезде

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу прибыли на скоростном поезде Хэсе в город Тяньцзинь.

Лидеры прибыли из Пекина, где проводили переговоры и ряд других мероприятий.

В поезде они продолжали беседу по актуальным вопросам двусторонних отношений.