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Дальнее зарубежье 08.06.2018 18:15

Путин и Си Цзиньпин переехали из Пекина в Тяньцзинь за скоростном поезде

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу прибыли на скоростном поезде Хэсе в город Тяньцзинь.

Лидеры прибыли из Пекина, где проводили переговоры и ряд других мероприятий.

В поезде они продолжали беседу по актуальным вопросам двусторонних отношений.

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Тэги: КИТАЙ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ПОЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]