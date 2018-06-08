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Социум 08.06.2018 16:01

Азербайджан вошел в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана вошел в состав Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW), отмечается в совместном заявлении МИД и Госкомитета.

«Выборы в члены CEDAW состоялись в четверг в Нью-Йорке в рамках 20-го заседания стран сторонников Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В процессе выборов за членство Азербайджана в CEDAW проголосовали 143 страны при необходимых 126 голосах», - отмечается в информации.

Азербайджан будет представлен в комитете в 2019-2022 годах.

Согласно сообщению, на 12 вакантных членских мест в CEDAW претендовали 16 государств. Помимо Азербайджана, членами комитета стали Перу, Япония, Саудовская Аравия, Алжир, Египет, Грузия, Маврикия, Испания, Тринидад и Тобаго, Болгария и Буркина Фасо.

Среди претендентов на членство также были Бахрейн, Черногория, Того, Афганистан.

CEDAW является органом независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами-участниками Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

CEDAW состоит из 23 экспертов по правам женщин со всего мира.

Н.Аббасова

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Тэги: CEDAW, ЧЛЕНСТВО, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]