Азербайджан вошел в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана вошел в состав Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW), отмечается в совместном заявлении МИД и Госкомитета.
«Выборы в члены CEDAW состоялись в четверг в Нью-Йорке в рамках 20-го заседания стран сторонников Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. В процессе выборов за членство Азербайджана в CEDAW проголосовали 143 страны при необходимых 126 голосах», - отмечается в информации.
Азербайджан будет представлен в комитете в 2019-2022 годах.
Согласно сообщению, на 12 вакантных членских мест в CEDAW претендовали 16 государств. Помимо Азербайджана, членами комитета стали Перу, Япония, Саудовская Аравия, Алжир, Египет, Грузия, Маврикия, Испания, Тринидад и Тобаго, Болгария и Буркина Фасо.
Среди претендентов на членство также были Бахрейн, Черногория, Того, Афганистан.
CEDAW является органом независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государствами-участниками Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
CEDAW состоит из 23 экспертов по правам женщин со всего мира.
Н.Аббасова
Президент Ильхам Алиев принял главу Альянса европейских консерваторов и реформистов
Глава МИД Азербайджана и посол РФ в Баку обменялись мнениями по Карабаху и статусу Каспия
Баку в сотрудничестве с НАТО продолжит вносить вклад в обеспечение стабильности в Афганистане – Гасанов
Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $76,4 за баррель
Турция, возможно, поставляла в РФ яблоки из "санкционных" стран - Россельхознадзор
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Туск за сохранение формата G7, называет число "счастливым"
Глава МИД Финляндии полагает, что встреча начальников генштабов России и США способна снизить напряженность в мире
Столтенберг отметил вклад стран-партнеров НАТО в операцию в Афганистане и пообещал финансировать афганские силы до 2024 года
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Международная Ассоциация Исламского Бизнеса заинтересована в тесном сотрудничестве с бизнесменами из Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»