ЕС создает сертификацию кибербезопасности информатики и связи

ЕС улучшит свою киберзащищенность, создав на союзном уровне законодательные рамки по сертификации кибербезопасности продуктов, услуг и технологических процессов информатики и средств связи, сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.
"Промышленность сможет использовать новый механизм для сертификации таких продуктов, как связанные с сетями автомобили и умное медицинское оборудование", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе. В документе отмечается, что Совет ЕС одобрил директивы, касающиеся такого законопроекта по кибербезопасности.
Предполагается, что этот законопроект усилит возможности нынешнего Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA), что позволит преобразовать его в постоянный орган - Европейское агентство по кибербезопасности.
Одобренный в пятницу текст послужит позицией Совета ЕС на предстоящих переговорах с Европейским парламентом. После достигнутого между ними соглашения окончательный вариант закона вступит в силу.
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