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Дальнее зарубежье 08.06.2018 18:38

ЕС создает сертификацию кибербезопасности информатики и связи

ЕС улучшит свою киберзащищенность, создав на союзном уровне законодательные рамки по сертификации кибербезопасности продуктов, услуг и технологических процессов информатики и средств связи, сообщила в пятницу пресс-служба Совета ЕС.

"Промышленность сможет использовать новый механизм для сертификации таких продуктов, как связанные с сетями автомобили и умное медицинское оборудование", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе. В документе отмечается, что Совет ЕС одобрил директивы, касающиеся такого законопроекта по кибербезопасности.

Предполагается, что этот законопроект усилит возможности нынешнего Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA), что позволит преобразовать его в постоянный орган - Европейское агентство по кибербезопасности.

Одобренный в пятницу текст послужит позицией Совета ЕС на предстоящих переговорах с Европейским парламентом. После достигнутого между ними соглашения окончательный вариант закона вступит в силу.

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Тэги: ЕС, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]