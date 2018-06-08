Вашингтон позитивно оценивает ввод в строй газопровода TANAP – дипломат

В Вашингтоне удовлетворены завершением строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP).

Запуск TANAP состоится 12 июня в Турции. В церемонии примут участие президенты Азербайджана и Турции.

"США довольны завершением строительства газопровода TANAP и предстоящим его вводом в строй", - сказал временный поверенный в делах США в Азербайджане Уильям Гил журналистам в пятницу.

Он подчеркнул, что Вашингтон с самого начала поддерживал этот проект. "TANAP является частью Южного газового коридора, который США также поддерживают. Президент Азербайджана Ильхам Алиев особо отмечал поддержку проекту со стороны США, а также со стороны международных финансовых институтов", - подчеркнул У.Гил.

Газопровод TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции.

Закладка фундамента газопровода TANAP состоялась 17 марта 2015 года в турецкой провинции Карс. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Стоимость проекта оценивается в $7,99 млрд.

В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем - до 31 млрд кубометров.

Акционерами проекта TANAP являются: SOCAR (51%), SOCAR Turkiye Enerji (7%), BOTAS (30%), BP (12%).

А.Азизов