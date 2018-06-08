Баку в сотрудничестве с НАТО продолжит вносить вклад в обеспечение стабильности в Афганистане – Гасанов

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов заявил о готовности официального Баку продолжать содействовать стабильности в Афганистане в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка".

"З.Гасанов принял 8 июня принял участие в Брюсселе в заседании министров обороны стран, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. Министр всесторонне проинформировал участников о поддержке, которую оказывает Азербайджан Афганистану. З.Гасанов отметил, что Азербайджан будет и впредь поддерживать усилия международного сообщества, направленные на восстановление мира и стабильности в Афганистане", - отмечается в сообщении Минобороны.

В ходе встречи была обсуждена политическая ситуация и безопасность в Афганистане, будущее миссии, продолжение финансовой поддержки, требуемой для содержания сил безопасности после 2020 года и другие вопросы.

Миротворческий контингент Азербайджана в Афганистане состоит из 120 военнослужащих. Азербайджан также вносит вклад в миссию НАТО посредством мультимодального транзита, обучения и оказания финансовой поддержки Фонду доверия Афганской Национальной армии.

А.Азизов