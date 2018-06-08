Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0074 RUR   0.0273 GBR   2.2824 TRY   0.3788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   64.73 Brent   75.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 11 Июн 11° 12 Июн

Дальнее зарубежье 08.06.2018 19:14

Столтенберг отметил вклад стран-партнеров НАТО в операцию в Афганистане и пообещал финансировать афганские силы до 2024 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершающего заседания двухдневной встречи министров обороны альянса с участием государств-партнеров по миссии "Решительная поддержка" в Афганистане отметил увеличивающийся вклад в эту операцию как стран-союзниц, так и партнеров.

"Союзники и партнеры НАТО не просто сохраняют свой вклад в нашу миссию "Решительная поддержка", они увеличивают его", - сказал Й.Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

"Основываясь на наших сегодняшних дискуссиях, я уверен, что мы согласимся предоставить финансирование афганским силам безопасности до 2024 года на саммите в следующем месяце", - заявил генсек НАТО.

Он признал, что в Афганистане "остаются серьезные проблемы". Но притом, что боевики продолжают применять насилие против ни в чем не повинных гражданских лиц, афганские силы выполняют замечательную работу в течение уже трех лет.

"И мы видим реальный прогресс в их способности проводить наступательные операции, развивать свои специальные силы, ВВС и другие возможности. И разрушать стратегические цели талибов", - отметил Й.Столтенберг.

"Наша цель - укрепить афганские силы безопасности, чтобы они могли создать условия для мирного решения, - подчеркнул генсек НАТО. - Мирный процесс в Афганистане под управлением афганцев имеет большое значение для долгосрочного, всеобъемлющего политического урегулирования".

Глава Североатлантического альянса заверил, что НАТО будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать этот процесс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, НАТО, АФГАНИСТАН


Похожие новости


Генсек НАТО обозначил направления сотрудничества альянса с ЕС Могерини встретится со Столтенбергом в преддверии Совета ЕС по иностранным делам У Украины пока нет шансов стать членом ЕС и НАТО - Климкин НАТО планирует повышать мобильность своих сил в Европе - Столтенберг Украина движется к "полному членству" в НАТО и ЕС - Порошенко Надо понимать, что Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО - Юнкер

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]