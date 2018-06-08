Столтенберг отметил вклад стран-партнеров НАТО в операцию в Афганистане и пообещал финансировать афганские силы до 2024 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершающего заседания двухдневной встречи министров обороны альянса с участием государств-партнеров по миссии "Решительная поддержка" в Афганистане отметил увеличивающийся вклад в эту операцию как стран-союзниц, так и партнеров.

"Союзники и партнеры НАТО не просто сохраняют свой вклад в нашу миссию "Решительная поддержка", они увеличивают его", - сказал Й.Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

"Основываясь на наших сегодняшних дискуссиях, я уверен, что мы согласимся предоставить финансирование афганским силам безопасности до 2024 года на саммите в следующем месяце", - заявил генсек НАТО.

Он признал, что в Афганистане "остаются серьезные проблемы". Но притом, что боевики продолжают применять насилие против ни в чем не повинных гражданских лиц, афганские силы выполняют замечательную работу в течение уже трех лет.

"И мы видим реальный прогресс в их способности проводить наступательные операции, развивать свои специальные силы, ВВС и другие возможности. И разрушать стратегические цели талибов", - отметил Й.Столтенберг.

"Наша цель - укрепить афганские силы безопасности, чтобы они могли создать условия для мирного решения, - подчеркнул генсек НАТО. - Мирный процесс в Афганистане под управлением афганцев имеет большое значение для долгосрочного, всеобъемлющего политического урегулирования".

Глава Североатлантического альянса заверил, что НАТО будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать этот процесс.