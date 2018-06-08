Столтенберг отметил вклад стран-партнеров НАТО в операцию в Афганистане и пообещал финансировать афганские силы до 2024 года

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после завершающего заседания двухдневной встречи министров обороны альянса с участием государств-партнеров по миссии "Решительная поддержка" в Афганистане отметил увеличивающийся вклад в эту операцию как стран-союзниц, так и партнеров.
"Союзники и партнеры НАТО не просто сохраняют свой вклад в нашу миссию "Решительная поддержка", они увеличивают его", - сказал Й.Столтенберг в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.
"Основываясь на наших сегодняшних дискуссиях, я уверен, что мы согласимся предоставить финансирование афганским силам безопасности до 2024 года на саммите в следующем месяце", - заявил генсек НАТО.
Он признал, что в Афганистане "остаются серьезные проблемы". Но притом, что боевики продолжают применять насилие против ни в чем не повинных гражданских лиц, афганские силы выполняют замечательную работу в течение уже трех лет.
"И мы видим реальный прогресс в их способности проводить наступательные операции, развивать свои специальные силы, ВВС и другие возможности. И разрушать стратегические цели талибов", - отметил Й.Столтенберг.
"Наша цель - укрепить афганские силы безопасности, чтобы они могли создать условия для мирного решения, - подчеркнул генсек НАТО. - Мирный процесс в Афганистане под управлением афганцев имеет большое значение для долгосрочного, всеобъемлющего политического урегулирования".
Глава Североатлантического альянса заверил, что НАТО будет продолжать делать все возможное, чтобы поддержать этот процесс.
Президент Ильхам Алиев принял главу Альянса европейских консерваторов и реформистов
Глава МИД Азербайджана и посол РФ в Баку обменялись мнениями по Карабаху и статусу Каспия
Баку в сотрудничестве с НАТО продолжит вносить вклад в обеспечение стабильности в Афганистане – Гасанов
Shell может инвестировать в солнечную и ветряную энергетику в Казахстане
Пекин может допустить США к строительству СПГ-терминалов в Китае, что поддержит газовый сектор
Суд немецкого Аахена обязал городские власти запретить въезд старого дизельного транспорта
Apple сократила заказы на сборку новых iPhone в этом году на 20%
Азербайджан вошел в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Международная Ассоциация Исламского Бизнеса заинтересована в тесном сотрудничестве с бизнесменами из Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»