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Дальнее зарубежье 08.06.2018 19:27

Глава МИД Финляндии полагает, что встреча начальников генштабов России и США способна снизить напряженность в мире

Начавшаяся в пятницу в Финляндии встреча начальника генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова с главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом (Joseph F. Dunford Jr) может снизить напряженность в мире, заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (Timo Soini).

"Если она (встреча) может хоть каким-то образом, например, помочь ситуации на Украине или смягчить напряженность в любом месте мира, то эти переговоры можно будет считать успешными", - сказал министр в пятницу на пресс-конференции в Таллине.

При этом он отметил, что Финляндия не участвует в переговорах по существу и только является организатором встречи, которая проходит в Вантаа (Vantaa) близ Хельсинки.

В то же время глава МИД Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) отметив, что встреча имеет важное значение, заявил, что предпосылкой улучшения отношений между Западом и Россией является изменение поведения Москвы. "Изменение отношений предполагает изменение действий большого соседа таким образом, чтобы оно отвечало обязательствам международного права", - сказал С.Миксер.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]