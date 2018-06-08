Глава МИД Финляндии полагает, что встреча начальников генштабов России и США способна снизить напряженность в мире

Начавшаяся в пятницу в Финляндии встреча начальника генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова с главой Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефом Данфордом (Joseph F. Dunford Jr) может снизить напряженность в мире, заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни (Timo Soini).
"Если она (встреча) может хоть каким-то образом, например, помочь ситуации на Украине или смягчить напряженность в любом месте мира, то эти переговоры можно будет считать успешными", - сказал министр в пятницу на пресс-конференции в Таллине.
При этом он отметил, что Финляндия не участвует в переговорах по существу и только является организатором встречи, которая проходит в Вантаа (Vantaa) близ Хельсинки.
В то же время глава МИД Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) отметив, что встреча имеет важное значение, заявил, что предпосылкой улучшения отношений между Западом и Россией является изменение поведения Москвы. "Изменение отношений предполагает изменение действий большого соседа таким образом, чтобы оно отвечало обязательствам международного права", - сказал С.Миксер.
Президент Ильхам Алиев принял главу Альянса европейских консерваторов и реформистов
Глава МИД Азербайджана и посол РФ в Баку обменялись мнениями по Карабаху и статусу Каспия
Баку в сотрудничестве с НАТО продолжит вносить вклад в обеспечение стабильности в Афганистане – Гасанов
Shell может инвестировать в солнечную и ветряную энергетику в Казахстане
Пекин может допустить США к строительству СПГ-терминалов в Китае, что поддержит газовый сектор
Суд немецкого Аахена обязал городские власти запретить въезд старого дизельного транспорта
Apple сократила заказы на сборку новых iPhone в этом году на 20%
Азербайджан вошел в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин ООН
Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Азербайджана выделил 3,5 млн манатов на восстановление моста над рекой Гейчай
ЕС выделит свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Международная Ассоциация Исламского Бизнеса заинтересована в тесном сотрудничестве с бизнесменами из Азербайджана
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»