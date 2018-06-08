Возвращение России в G8 в интересах всех - премьер Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в пятницу заявил, что поддерживает заявление президента США о необходимости возвращении России в G8, так как такая ситуация будет в интересах всех в мире.

"Я согласен с президентом Дональдом Трампом: Россия должна вернуться в G8. Это в интересах всех", - написал Дж.Конте в Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее в пятницу, что выступает за возвращение России в G8.

"Возможно, я буду неполиткорректным, но нравится вам это или нет, нам нужно решать мировые проблемы. А в G7, которая раньше была G8, решили прогнать Россию. Теперь следовало бы пустить ее обратно, потому что нам нужно, чтобы Россия была за столом переговоров", - заявил президент США.

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее отмечала, что в G7 входят страны, которые характеризует соблюдение норм международного права, а присоединение Крыма к России было его "вопиющим нарушением". Она отметила, что по этой причине исключение России было "неизбежным".

В начале недели Дж.Конте сообщил, что выступает за пересмотр системы европейских санкций против России. В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не нацелен на изоляцию России и считает важным продолжение диалога с ней, однако считает важным сохранение санкций в отношении Москвы.