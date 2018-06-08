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Регион 08.06.2018 17:26

Четыре человека погибли при спуске по реке Чорохи в высокогорной Аджарии

Четыре человека, в том числе трое иностранных туристов, погибли в пятницу днем во время спуска на надувной лодке по реке Чорохи в высокогорной Аджарии, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, несчастный случай произошел в Хелвачаурском районе у села Карнати. В лодке находились шесть человек. По предварительной информации, лодка с чем-то столкнулась и перевернулась, и все они оказались в горной реке.

На месте работали спасатели. Сразу по прибытию они обнаружили тела трех погибших, а немного позже - тело еще одного человека, несмотря на то, что них были спасательные жилеты.

"Произошла настоящая трагедия. Среди погибших трое иностранных туристов - муж, жена и ребенок, предположительно, славяне. Один из погибших наш соотечественник", - сказал журналистам мэр Хелвачаури Джумбер Вардманидзе.

МВД Грузии ведет следствие. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРИСТЫ, РАФТИНГ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]