Четыре человека погибли при спуске по реке Чорохи в высокогорной Аджарии

Четыре человека, в том числе трое иностранных туристов, погибли в пятницу днем во время спуска на надувной лодке по реке Чорохи в высокогорной Аджарии, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, несчастный случай произошел в Хелвачаурском районе у села Карнати. В лодке находились шесть человек. По предварительной информации, лодка с чем-то столкнулась и перевернулась, и все они оказались в горной реке.

На месте работали спасатели. Сразу по прибытию они обнаружили тела трех погибших, а немного позже - тело еще одного человека, несмотря на то, что них были спасательные жилеты.

"Произошла настоящая трагедия. Среди погибших трое иностранных туристов - муж, жена и ребенок, предположительно, славяне. Один из погибших наш соотечественник", - сказал журналистам мэр Хелвачаури Джумбер Вардманидзе.

МВД Грузии ведет следствие. Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".