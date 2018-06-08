Президент Алиев выделил 3,3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству Азербайджанские автомобильные дороги (ГААД) из госбюджета 3,3 млн манатов на строительство автодороги Газах-Узунтапе-Джафарли.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
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