Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $76,4 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торгов в пятницу и завершают неделю в небольшом минусе.
Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 опустилась на $0,93 (1,2%) - до $76,39 за баррель.
WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени подешевела на $0,24 (0,36%) - до $65,71 за баррель.
С начала недели цена Brent опустилась на 40 центов, WTI - на 10 центов.
Цены на нефть оказались под давлением в последние дни из-за опасений, что ОПЕК может увеличить добычу нефти под давлением со стороны России и Саудовской Аравии. При этом эксперты отмечают, что предстоящая встреча ОПЕК+ в Вене может быть напряженной, и нет уверенности в том, что страны придут к общему мнению по вопросу добычи.
За неделю до мероприятия ОПЕК+ президент России Владимир Путин встретится с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом на открытии Чемпионата мира по футболу, и участники рынка надеются получить новые детали относительно дальнейших планов двух крупнейших экспортеров нефти.
Кроме того, трейдеры опасаются продолжения наращивания темпов нефтедобычи в Штатах. Американская нефтесервисная компания Baker Hughes сообщила о росте числа действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в мае на 35 относительно апреля, до 1046 единиц, что является максимумом с марта 2015 года.
Месяцем ранее показатель превысил 1 тыс. впервые за три года, при этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.
Министерство энергетики США прогнозирует, что объем производства нефти в стране в текущем году может достичь в среднем 10,7 млн баррелей в сутки против 9,4 млн б/с в 2017 году.
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