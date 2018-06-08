Президент Ильхам Алиев принял главу Альянса европейских консерваторов и реформистов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял президента Альянса европейских консерваторов и реформистов, вице-президента комитета Европарламента по международной торговле Яна Захрадила, сообщает сайт главы государства.

Я.Захрадил в ходе встречи высоко оценил организацию в Баку саммита Альянса европейских консерваторов и реформистов, который состоится в субботу. Он также отметил, что Альянс успешно сотрудничает с Азербайджаном. Касаясь взаимоотношений между Азербайджаном и Чехией, Я.Захрадил отметил важнгсть сотрудничества между двумя странами на уровне стратегического партнерства.

Президент И.Алиев в свою очередь подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Европейской комиссией и отметил значимость принятия и подписания между 9 странами ЕС, в том числе и с Чехией, соглашения о стратегическом партнерстве. Глава государства также отметил, что Бакинский саммит Альянса европейских консерваторов и реформистов позволит «многочисленным гостям мероприятия ближе познакомиться с Азербайджаном».

Н.Аббасова