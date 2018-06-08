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Внешняя политика 08.06.2018 19:17

Президент Ильхам Алиев принял главу Альянса европейских консерваторов и реформистов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял президента Альянса европейских консерваторов и реформистов, вице-президента комитета Европарламента по международной торговле Яна Захрадила, сообщает сайт главы государства.

Я.Захрадил в ходе встречи высоко оценил организацию в Баку саммита Альянса европейских консерваторов и реформистов, который состоится в субботу. Он также отметил, что Альянс успешно сотрудничает с Азербайджаном. Касаясь взаимоотношений между Азербайджаном и Чехией, Я.Захрадил отметил важнгсть сотрудничества между двумя странами на уровне стратегического партнерства.

Президент И.Алиев в свою очередь подчеркнул высокий уровень сотрудничества между Азербайджаном и Европейской комиссией и отметил значимость принятия и подписания между 9 странами ЕС, в том числе и с Чехией, соглашения о стратегическом партнерстве. Глава государства также отметил, что Бакинский саммит Альянса европейских консерваторов и реформистов позволит «многочисленным гостям мероприятия ближе познакомиться с Азербайджаном».

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]